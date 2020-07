As acusações, apresentadas pelo Reino Unido, Canadá e Estados Unidos sobre o envolvimento "praticamente certo" dos serviços de inteligência russos na tentativa de espionagem, "não fazem nenhum sentido", considerou Kelin no programa de atualidade política "The Andrew Marr Show", da BBC.

"Absolutamente não acredito nesta história", enfatizou o embaixador russo, afirmando ter ouvido falar do ataque pela primeira vez através da imprensa britânica.

De acordo com Kelin, é impossível atribuir ataques de hackers a um país em particular.

Contudo, a entidade governamental britânica encarregada de cibersegurança afirmou que um grupo de hackers russos atacou organizações britânicas, canadianas e americanas para roubar as suas investigações sobre uma vacina contra o SARS-CoV2.

Kelin também desmentiu as afirmações do governo britânico de que "atores russos" tentaram interferir nas eleições legislativas de 12 de dezembro fazendo circular, durante a campanha, documentos sobre um possível acordo comercial entre Londres e Washington pós-Brexit.

Apesar das graves acusações, o embaixador afirmou que a Rússia "está disposta a virar a página" em relação aos recentes embates diplomáticos com Londres e a "fazer negociações" com o Reino Unido.

As relações entre Londres e Moscovo estão fragilizadas desde o envenenamento do ex-agente russo Sergei Skripal em território britânico, na cidade de Salisbury.