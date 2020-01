Além da estabilidade política, Vitor Sereno salienta ainda os 12 mil milhões de euros em investimentos ao abrigo do plano Senegal Emergente, "que são oportunidades para os empresários portugueses na construção e obras públicas, agroindústria, metalomecânica, energia e infraestruturas logísticas".

Criado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) o prémio, na sua sétima edição, e que será entregue no Seminário Diplomático, hoje, às 17:00 no Museu do Oriente, distingue o chefe de missão diplomática que, ao longo do ano, se tenha destacado no desenvolvimento e apoio à internacionalização de empresas portuguesas e na captação do investimento estrangeiro, contribuindo para o crescimento da economia portuguesa, segundo a organização.

O júri é presidido pelo embaixador António Monteiro, contando ainda com Bruno Bobone, presidente da CCIP, Paulo Portas, vice-presidente e Miguel Horta e Costa, membro da direção. Tem o valor de 25 mil euros, destinado a ações de apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na captação de investimento estrangeiro, contribuindo deste modo para a melhoria do desempenho da Missão Diplomática premiada, conclui a informação da CCIP.

A CCIP é a associação empresarial mais antiga do país tendo como missão de apoiar as empresas no seu crescimento e expansão para os mercados estrangeiros, afirmando-se, assim, como parceira privilegiada para a internacionalização da economia nacional e promovendo igualmente a ligação entre as PME e as grandes empresas, e preside, há 80 anos, à delegação portuguesa da ICC - Câmara de Comércio Internacional que é a maior organização associativa empresarial do mundo, presente em 130 países.