Em comunicado, citado pela agência EFE, a Médicos Sem Fronteiras (MSF) adiantou que o grupo viajava num barco de borracha que não tinha condições para a navegação.

Refere que o barco humanitário ‘Ocean Viking’ vai continuar a patrulhar as águas do mar mediterrâneo central à procura de outras embarcações em perigo, mas já iniciou os contactos com as autoridades marítimas que coordenam os resgates nessa zona para garantir o desembarque seguro destas pessoas.

“O que é seguro é que a MSF nunca mandará estas pessoas de volta para a Líbia”, acrescentou a organização não-governamental (ONG) francesa.

De acordo com o coordenador-geral da MSF para a Líbia e para as operações de resgate no Mediterrâneo Central, Sam Turner, a situação nesse país é “tão desesperada” que estes refugiados e migrantes “preferem lançar-se ao mar como a única opção para sobreviver”.