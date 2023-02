No total, as autoridades frisam que foram resgatadas 36 pessoas da embarcação, entre as quais quatro crianças.

O Observador avançou inicialmente que foram resgatados 40 passageiros e dois membros da tripulação, após naufrágio possivelmente provocado pelo mar agitado. O armador fala também numa avaria técnica da embarcação.

O alerta foi dado pelas 13h25 e os passageiros foram resgatados por uma embarcação da Polícia Marítima e pelo barco salva-vidas de Ferragudo. O barco turístico estava a cerca de 600 metros da costa e todas as pessoas tinham colete salva-vidas vestido.

Os passageiros recolhidos do mar foram depois transportados para o Clube Naval de Portimão, onde o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil colocou meios de apoio à Autoridade Marítima Nacional, fazendo uma triagem médica das vítimas.

Após a primeira avaliação do seu estado de saúde, a Polícia Marítima fez a sua identificação e as pessoas foram, num autocarro disponibilizado pela Câmara de Portimão, encaminhadas para as unidades hoteleiras onde estavam alojadas, adiantou o capitão Rodrigo Gonzalez, da Capitania do Porto de Portimão

A SIC Notícias adiantou que não há registo de feridos, embora algumas pessoas tenham chegado a terra em situação de hipotermia e ansiedade.

"Ninguém necessitou de assistência hospitalar, tudo correu bem, foram resgatadas prontamente, feita a triagem médica, a identificação e o reencaminhamento para as unidades hoteleiras", resumiu o capitão.

Na operação, participaram meia centena de operacionais, apoiados por 18 veículos e três embarcações, uma dos bombeiros, outra da Polícia Marítima e a da Estação Salva-vidas de Ferragudo e várias outras marítimo-turísticas.

A mesma fonte disse ainda que esteve um "helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de prevenção no ponto de apoio naval de Portimão", mas o seu serviço "não foi necessário, porque ninguém foi para o hospital", acrescentou.

Questionado sobre as causas, o capitão do porto respondeu que vai ser aberta uma investigação para determinar as causas.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estiveram pelo menos 47 bombeiros e 15 viaturas.