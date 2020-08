O decreto elimina formalmente uma lei de 1972 dos Emirados Árabes Unidos, que espelhava a postura amplamente defendida pelas nações árabes naquela época de que o reconhecimento de Israel só viria depois que os palestinos tivessem um estado independente próprio.

Os Emirados Árabes Unidos estão a tornar-se a terceira nação árabe, depois do Egito e da Jordânia, a ter atualmente relações diplomáticas com Israel.

No entanto, embora a desconfiança pública generalizada de Israel persista nessas nações, os Emirados Árabes Unidos nunca travaram uma guerra contra Israel.

Nos últimos anos, os Emirados Árabes Unidos mantiveram conversações tranquilas com Israel e permitiram que israelitas com segundo passaporte entrassem no país para comércio e negociações.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, tem sido o governante dos Emirados Árabes Unidos desde que Xeque Khalifa, que mantém ainda o título de presidente, sofreu um derrame a 24 de janeiro de 2014 e foi submetido a uma cirurgia de emergência.