O chefe da diplomacia dos Emirados, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, “conversou por telefone com Gideon Saar, ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, o que levou a um acordo que autoriza a entrega de ajuda humanitária urgente pelos Emirados Árabes Unidos”, é referido na nota.

Esta entrega de ajuda irá satisfazer numa fase inicial as necessidades de aproximadamente 15.000 pessoas, é adiantado.

O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, alertou na terça-feira que cerca de 14 mil bebés poderão morrer na Faixa de Gaza nas próximas 48 horas se os mantimentos não chegarem imediatamente ao enclave palestiniano.

Também na terça-feira, as autoridades israelitas anunciaram que 93 camiões de ajuda humanitária da ONU entraram na Faixa de Gaza, um dia depois de apenas nove terem sido autorizados, disseram as Nações Unidas.

No mesmo dia, a União Europeia anunciou que vai rever o acordo de associação com Israel, por bloquear há mais de dois meses a entrada de comida e ajuda humanitária na Faixa de Gaza e pelos bombardeamentos no enclave.

“Há uma maioria a favor de fazer uma revisão do artigo [sobre o respeito pelos direitos humanos] do nosso acordo de associação com Israel”, anunciou a alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, no final de uma reunião dos chefes da diplomacia dos 27, em Bruxelas.