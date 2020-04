A companhia aérea Emirates Airlines, com base nos Emirados Árabes Unidos, no passado dia 15 de abril, testou todos os passageiros antes de realizar um voo com destino a Tunes, na Tunísia. Em comunicado, a empresa diz ser a primeira companhia área do mundo a fazê-lo.

Os testes rápidos ao sangue, com capacidade para obter os resultados em 10 minutos, foram conduzidos pela Autoridade Sanitária do Dubai na área de check-in do Aeroporto Internacional do Dubai, no Terminal 3.

Para além dos testes efetuados antes do início do voo, a área do check-in do aeroporto também foi preparada devidamente para garantir o distanciamento social, assim como foi facultado aos funcionários material de proteção individual como máscaras, luvas e gel desinfetante. Aos passageiros foi pedido que mantivessem a distância de segurança e que utilizassem máscaras quer no aeroporto quer a bordo.

Os serviços da companhia aérea também tiveram de sofrer algumas alterações. Além de não ter sido fornecido material de leitura — revistas e semelhantes —, o serviço de refeições e bebidas existiu, mas com embalagens e produtos adaptados para evitar o contacto desnecessário entre partes.

A Forbes adianta que, uma vez que esta primeira experiência parece ter corrido da melhor forma, tanto os testes como as mudanças referidas são suscetíveis de serem adotadas no futuro. No entanto, por agora, ainda não estão disponíveis.

"Estamos a trabalhar no sentido de aumentar as capacidades de teste no futuro e alargá-lo a outros voos", revelou no comunicado Adel Al Redha, diretor de operações [Chief Operation Officer, COO] da Emirates. "Isto vai permitir que realizemos testes no local e possamos fornecer uma confirmação imediata aos nossos passageiros que viajem para países que requeiram certificados de teste Covid-19. A saúde e a segurança dos funcionários e passageiros no aeroporto continuam a ser da maior importância", disse.