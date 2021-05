Sob o grande lema "Liberdade da Língua Portuguesa como identidade nacional e internacional, através da escrita, da música, da arte, da cultura, da ciência, do desporto, da economia, e de outras formas de expressão", são emitidas mais de sete horas do #EstudoEmCasa na RTP Memória, no caso do ensino básico, o mesmo acontecendo com os conteúdos do ensino secundário, disponíveis nas posições 8 (posição 9 nos Açores e na Madeira) da TDT e 444 das operadoras por cabo.

Com convidados especiais em estúdio, de diferentes áreas (músicos, apresentadores, militares, escritores, desportistas, académicos, entre outras), são ainda transmitidos diálogos e webinars com escolas do território nacional, com algumas das Escolas Portuguesas no Estrangeiro ou com escolas de países com forte presença de comunidades portuguesas.

José Luís Peixoto, Isabel Alçada, Catarina Furtado, Dino d’Santiago, Emanuel Silva e Fernando Pimenta, Jorge Pina, entre outros, bem como escolas, alunos e professores de todo o mundo – Ponte de Lima, Rio Maior, Alpiarça, Timor, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil, Angola, Moçambique, Suíça, Alemanha, Espanha ou Irlanda - associam-se ao Dia Mundial da Língua Portuguesa através do #EstudoEmCasa.

Para a aula de Educação Física do 1.º ciclo (com transmissão na RTP Memória às 10:00) foi organizada uma coreografia feita em diferentes escolas do território nacional e da CPLP, bem como para a de Educação Artística dos 2.º e 3.º ciclos (com transmissão na RTP Memória às 12:30), em que os músicos Pedro Pereira e Ana Teresa Mateus compuseram uma música original para o #EstudoEmCasa.

A grelha especial do #EstudoEmCasa para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa pode ser consultada em https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/horario-basico (Ensino Básico) e https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/horario-secundario (Ensino Secundário).