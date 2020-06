De acordo com a teoria de Paul Ekman (o “pai” das microexpressões), existem sete emoções básicas que é possível reconhecer através das microexpressões universais — movimentos faciais com duração inferior a um quinto de segundo. Uma das razões para lhes chamar “universais” é a presença de indicadores confiáveis que nos ajudam a identificá-las em qualquer pessoa — seja numa criança, adulto ou idoso, num português, chinês ou russo.

Na prática, isto significa o seguinte: se eu vejo o indicador confiável X (por exemplo, cantos dos lábios a formar um “U” invertido), então posso dizer com convicção que a emoção que a pessoa está a experienciar nesse momento é Y (no nosso exemplo seria tristeza). Não consigo saber a razão desta emoção, mas sei que a pessoa está triste.

Nos tempos que correm, é importante saber reconhecer as expressões que apresentam indicadores confiáveis acima da máscara, ou seja, na parte superior da face. Na verdade, não são muitas.

Alegria

Se pensa que o símbolo de alegria — o sorriso — fica tapado com a máscara e que por isso não vamos reconhecer esta emoção tão importante, está enganado. Um dos indicadores confiáveis de um sorriso encontra-se acima da máscara: são as rugas à volta dos olhos (muitas vezes chamadas "pés de galinha”). Agora é que vamos, finalmente, perceber quem está a sorrir verdadeiramente. Os sorrisos falsos, chamados também "sorrisos sociais”, só com o movimento dos lábios, vão passar despercebidos.

Medo

Dois dos indicadores confiáveis do medo são as pálpebras superiores levantadas (o que permite ver a parte branca à volta das pupilas) e as sobrancelhas levantadas, unidas e esticadas numa linha, e tensas.

É importante saber reconhecer medo (ou aflição) nas pessoas à nossa volta, incluindo no trabalho. Mas é mais ainda nestes tempos de incerteza e de stress para muitas pessoas. Procure um destes indicadores e procure perceber o que leva a pessoa a sentir medo.

Tristeza

Há dois “U” invertidos que são indicadores confiáveis da tristeza: as sobrancelhas formam um deles, e os cantos dos lábios descem, formando outro. Este segundo vai ficar tapado com máscara. Por isso, observe as sobrancelhas.

Na realidade, agora é que vamos ver a verdadeira tristeza. Se antes era possível alguém manipular a expressão e formar um “U” invertido com os lábios ou colocar o lábio inferior para a frente para demonstrar tristeza, sem estar realmente triste, agora já não nos vamos deixar enganar. Ou a pessoa à nossa frente está verdadeiramente triste e é visível o “U” invertido entre as sobrancelhas, ou então não está triste. Isto porque as sobrancelhas são difíceis de manipular.

Raiva

Os lábios cerrados e sobrancelhas franzidas são indicadores confiáveis da raiva. Não vai poder ver os lábios, mas as sobrancelhas franzidas sim.

Curiosidade: a raiva pode não ser uma emoção tão destrutiva quanto se pensa. A causa universal da raiva é a interferência no objetivo, a injustiça, a violação das normas. A “interferência” pode ser um processo mal organizado, um sistema ou uma situação específica. Se alguém está descontente com outra pessoa, isso pode dar origem a um conflito. Mas experienciar raiva em relação ao sistema, a uma característica (por exemplo, a preguiça) ou a uma determinada forma de organização pode ser um catalisador para uma mudança para melhor.