Uma empresa de Braga criou o 'software' que vai suportar o arquivo da legislação da União Europeia, um repositório digital que integra mais de 75 milhões de ficheiros, incluindo tratados, regulamentos e acórdãos, anunciou hoje a Universidade do Minho.

Em comunicado, a Universidade do Minho (UMinho) explica que a tecnologia, apelidada de "Roda", foi criada por uma das suas spin-offs, a Keep Solutions, em parceria com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

"[O Roda] é um repositório capaz de incorporar, preservar e dar acesso a todo o tipo de material produzido por grandes organizações públicas ou privadas. Segue normas internacionais para sistemas de preservação digital, permitindo que a informação permaneça autêntica e acessível ao longo do tempo", explica no texto o diretor para a inovação da Keep Solutions, Luís Faria.

Segundo a academia minhota, aquele software português foi selecionado entre várias propostas pelo Serviço de Publicações da União Europeia, sediado no Luxemburgo e que assegura a edição das publicações das instituições europeias.

O Serviço de Publicações da União Europeia é "também responsável pela produção e difusão de documentos jurídicos e pela gestão das plataformas europeias que disponibilizam a cidadãos, empresas e governos informações e dados oficiais da UE, tais como o Portal de Dados Abertos da União Europeia e o EUR-LEX - Acesso ao Direito da União Europeia, que dá acesso gratuito ao Jornal Oficial da UE, entre outros", lê-se.

A Keep Solutions foi fundada há dez anos e dedica-se ao desenvolvimento de soluções avançadas para a área da gestão de informação e da preservação digital, tendo vindo a trabalhar com instituições como a Presidência da República, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Exército e a Marinha, vários ministérios e universidades, dezenas de municípios e outras entidades.

A Keep Solutions está sediada em Braga e foi criada por ex-alunos e professores de Informática e Ciências de Computação da UMinho.