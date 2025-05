Em comunicado, a UMinho refere que o minifoguete foi desenvolvido naquela escola nos últimos meses e vai descolar pelas 15:00, no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão.

“O motor do foguete usa uma formulação específica de propelente, composta por um oxidante, um combustível e uma carga retardadora, otimizando a combustão, melhorando o desempenho do sistema e gerando o impulso necessário para assegurar a descolagem e o controlo de altitude de voo”, explica Joaquim Carneiro, do Departamento de Física da Escola de Ciências da UMinho.

Foi construída uma célula de carga de baixo custo, para medir o impulso total da câmara de combustão e a força propulsora máxima do motor.

O foguete subirá até um ponto máximo, antes de regressar à terra devido à gravidade.

Segundo o comunicado, a implementação desta iniciativa surge numa fase de “crescente investimento europeu” ao nível da investigação e tecnologia espacial, com aplicações que vão desde a colocação de satélites em órbita até à defesa e soberania nacional.

“Lançarmos este foguete no Dia da Europa tem um simbolismo especial e reafirma também o compromisso da UMinho com o desenvolvimento e a inovação, contribuindo para os avanços no setor aeroespacial em Portugal e além-fronteiras”, sublinha Joaquim Carneiro.

Paralelamente, a equipa do projeto encontra-se na fase final da constituição da Associação Luso-Brasileira de Mecânica Orbital e Sistemas de Propulsão.

A futura entidade pretende reforçar a cooperação científico-tecnológica nesta área entre Portugal e Brasil, tendo já o apoio da Força Aérea Brasileira e de várias partes interessadas dos dois países.