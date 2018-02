“Cada vez mais o consumidor tem outros mecanismos para analisar o destino. Antigamente, era muito por via de operadores, portanto, facilitava o processo de promoção de um destino. A realidade alterou-se significativamente e qualquer pessoa, quando está a escolher o seu destino de viagem, vai à internet e tenta perceber o que aquele destino tem para oferecer”, adiantou, em declarações à Lusa, Sandro Paim, presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH).

A página “Explore Terceira”, promovida pela associação empresarial, em parceria com a Associação Regional de Turismo (ART), com cofinanciamento de fundos europeus, permite não só descobrir as várias atividades disponíveis na ilha, mas também traçar um plano de viagem e efetuar reservas.

Além de informações sobre alojamento, transportes e restauração, a plataforma 'online' tem ainda uma lista do que “ver e fazer” na ilha, com sugestões de experiências na natureza, património cultural e natural, festividades e tradições, gastronomia e vinhos, e saúde e bem-estar.

Numa época em que o turista cada vez mais compra a passagem individualmente e faz o planeamento da viagem sem recorrer a agências, os empresários da Terceira, a segunda ilha com mais população do arquipélago, quiseram destacar a sua oferta na internet.