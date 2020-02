Numa tomada de posição conjunta, as quatro estruturas exigem a abolição das portagens naquela autoestrada, no seguimento da discussão em torno da redução de portagens no interior.

"A competitividade, crescimento e manutenção das empresas na região depende da existência de vias rodoviárias capazes de responder às suas necessidades e tendo em conta que este território viu-se nos últimos anos privado do Sistema de Mobilidade do Mondego, de alternativa à Estrada da Beira (EN17) e de uma ligação digna ao IP3, a A13 é uma importante via para o desenvolvimento não só económico, mas também do turismo, aproximando o interior a pontos-chave como Lisboa e Porto", refere um comunicado das quatro associações.

O atual Governo "comprometeu-se, desde a sua eleição, a mais apoios para as populações do interior”.

“Nesse sentido consideramos que o fim imediato das portagens na A13 teria efeitos imediatos na economia local e as populações poderiam sentir-se assim menos desfavorecidas", acrescenta a nota.

Segundo as associações empresariais, para percorrer 65 quilómetros da A13 entre o nó de Miranda do Corvo e a A23 "um veiculo ligeiro de passageiros paga de SCUT cerca 8,5 euros e gasta em combustível no mínimo oito euros, ou seja, tem um custo de mais de 16,50 euros".