"Não acreditamos que haja 10% [da frota de autocarros] nas ruas. Este é o cenário para março. Para abril, o cenário é de anulações e cancelamentos e a nossa perspetiva para os próximos dois ou três meses é de que o impacto seja fortíssimo", afirmou o porta-voz das 55 empresas que estiveram hoje reunidas em Pombal, João Coelho.

Segundo o responsável, o dia-a-dia destas empresas tem sido marcado por cancelamentos desde 2 de março, apontando para um exemplo de um empresário que apenas na manhã de hoje registou "28 cancelamentos".

Para João Coelho, o atual cenário, caso não sejam tomadas as medidas adequadas, poderá ditar a falência de empresas do setor.

"Março é um mês normalmente forte para o serviço escolar e início do serviço turístico de longa distância à procura do nosso território, mas não há trabalho. Há empresas com os autocarros todos parados", vincou.

Segundo o porta-voz das empresas, o setor, que tem cerca de dois mil motoristas, vinha da época baixa e começava agora "o maior bolo da receita", sendo que muitas empresas terão dificuldade em fazer face às prestações das viaturas adquiridas e seguros contratualizados.

Durante a conferência de imprensa, João Coelho apelou a que todas as empresas se unam e reúnam a identificação de todos os trabalhadores e viaturas afetados, para que essa informação seja entregue na segunda-feira, junto do Ministério do Trabalho e do Ministério da Economia.