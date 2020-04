Há duas semanas candidatou-se ao apoio excecional no âmbito da crise epidémica da covid-19, mas defende que estas medidas “deveriam ter moratórias mais prolongadas” e que as “exigências das linhas de créditos têm de ter em conta a sazonalidade do Algarve, que vai ser muito mais acentuada este ano”, alerta.

É essa sazonalidade a grande preocupação destes empresários, já que alguns mantêm “uma operação residual de novembro a fevereiro”, para poderem garantir “uma estrutura profissional que dê resposta a uma operação complexa no verão”.

No caso de Pedro Bacalhau são 56 as pessoas “que dependem da faturação da temporada média e alta”.

Carlos Vieira centrou a sua atividade no apoio recreativo de praia – com motos de água, gaivotas e passeios de paraquedas em barco –, e alerta para o facto de 80% das empresas algarvias dependerem diretamente ou indiretamente do turismo.

“Isso quer dizer que deixaram de faturar em outubro de 2019 e só se prevê faturação significativa em junho de 2021, sendo que há um estudo a colocar o início da retoma apenas em 2022. Será, pelo menos, uma travessia no deserto de um ano e meio”, destaca.

O empresário, que é também membro da direção da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE), argumenta que a medidas anunciadas até agora “não são suficientes” porque, no caso algarvio, as “carências vão terminar quando as empresas estiverem descapitalizadas”.

“É necessário o ‘lay off’ para os sócios gerentes, medidas de redução de IRC e Segurança social nos próximos dois, três anos e reduzir o IVA de forma permanente para os 6%, como acontece na maioria dos países da concorrência”, aponta.

Já a pensar na retoma da atividade, Carlos Vieira revela que a APECATE “está a preparar um manual de boas práticas” para que as empresas saibam “de que forma podem trabalhar protegendo os seus clientes e funcionários”, já que “nada vai ser como dantes”.