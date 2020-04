Segundo a fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), o homem, que residia em Vila Viçosa, estava dado como desaparecido desde segunda-feira, adiantando que "não há indícios de crime".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para a ocorrência foi dado às 19:13, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

De acordo com o CDOS, as operações na barragem do Monte Branco (albufeira de Borba), situada próximo da cidade alentejana, mobilizaram os Bombeiros Voluntários de Borba, além da GNR, num total de 13 elementos, apoiados por cinco veículos.