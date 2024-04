“Durante as operações de busca, o corpo foi detetado a cerca 0,5 milhas, aproximadamente 0,8km, a oeste do Forte do Cão e posteriormente transportado pelas embarcações de alta velocidade dos Comandos-locais de Caminha e de Viana do Castelo para o cais da foz do rio Minho, onde foi declarado o óbito pelo Delegado de Saúde”, descreve a AMN em comunicado.

A AMN refere ainda que “foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Viana do Castelo pelos Bombeiros Voluntários de Caminha, após as diligências da Polícia Judiciária”.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, estiveram empenhados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Caminha, uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Caminha e uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Viana do Castelo.

A AMN diz que, “segundo o que foi possível apurar, o praticante de pesca lúdica apeada, um homem de 70 anos, terá saído de casa para praticar a atividade sem ter regressado”.

O “último avistamento” do pescador, na zona costeira entre Vila Praia de Âncora e a praia de Moledo, foi registado pelas 10:00 de segunda-feira, revelou na terça-feira o capitão do porto de Caminha.

O facto de a viatura do pescador ter sido encontrada no percurso entre Vila Praia de Âncora e Moledo, a “cerca de 200 metros da linha de costa”, foi “um dos fatores” que levou as autoridades “a concentrar os esforços de busca” naquele local naquela área.

A AMN revelou na terça-feira estar a efetuar buscas por um pescador lúdico, que se encontrava desaparecido “depois de alegadamente ter saído para exercer a atividade da pesca lúdica apeada na zona costeira de Moledo, entre a praia de Moledo e a Capela de Santo Isidoro, no concelho de Caminha”.