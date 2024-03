“Cerca das 08:30 foi encontrado o corpo de uma mulher, cujas características correspondem à praticante de parapente que estava a ser procurada, mas cuja identificação ainda não foi feita”, disse à agência Lusa o capitão do Porto da Nazaré (que tem jurisdição no concelho vizinho), João Lourenço.

A mulher, de 32 anos, de nacionalidade francesa, está a ser procurada desde o início da tarde de segunda-feira, depois de ter desaparecido no mar na praia da Gralha, em São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça (distrito de Leiria), quando se encontrava a praticar parapente.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN) divulgado hoje, “durante as operações de busca, que foram retomadas esta manhã, os elementos dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto detetaram um corpo junto à zona onde se deu o acidente”.

O corpo está a ser recolhido do local e será transportado pela corporação de bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria.

Segundo a AMN, a mulher “encontrava-se a praticar a atividade de parapente, acompanhada por outros praticantes, junto à praia da Gralha, quando alegadamente terá largado o equipamento, tendo acabado por desaparecer”.

Foram iniciadas operações de buscas, por terra, mar e ar, que foram interrompidas às 19:00 de segunda-feira e retomadas às 07:00 de hoje.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima da Nazaré, estiveram empenhados, por mar, uma embarcação e uma mota de água da Estação Salva-vidas da Nazaré e, por terra, elementos da Capitania do Porto e Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, apoiados por um drone, bem como elementos da equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Foi também mobilizada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.