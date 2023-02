A informação, partilhada pelo ministro turco da Saúde, Fahrettin Koca, na rede social Twitter e pelo canal de televisão privado NTV, diz respeito ao salvamento de Hakan Yasinoglu, um homem de 45 anos que sobreviveu 278 horas, ou seja cerca de onze dias, debaixo de escombros, em Atáquia, província de Hatay, perto da fronteira com a Síria.

A descoberta deste sobrevivente junta-se à de três outras pessoas, entre as quais um adolescente, encontradas hoje também em Atáquia, cidade devastada pelos dois sismos de 6 de fevereiro.

Já ontem à noite tinham sido encontradas outras duas sobreviventes, uma de 30 e outra de 17 anos.

As hipóteses de sobrevivência parecem agora menores mais ao norte do país, em torno do epicentro do sismo, nas regiões montanhosas como Kahramanmaras, e nas regiões de Elbistan e Adiyaman, devido à neve e às baixas temperaturas, que descem aos 15 graus negativos durante a noite.

De acordo os dados mais recentes, os dois tremores de terra causaram 36.187 mortos e 108.000 feridos na Turquia. Na Síria, foram contabilizados cerca de cinco mil mortos.

A região afetada pelos dois sismos estende-se por 100.000 quilómetros quadrados, onde habitam 14 milhões de pessoas.