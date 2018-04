Os corpos dos dois austríacos que estavam desaparecidos desde segunda-feira na praia do Meco, em Sesimbra, distrito de Setúbal, foram encontrados cerca das 09:30, disse à agência Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"As buscas tinham sido suspensas devido ao mau tempo e, quando as equipas estavam a desmobilizar da praia, o mar devolveu as vítimas mesmo junto ao sítio onde estavam os mergulhadores forenses e a Polícia Marítima", disse o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

De acordo com o porta-voz da AMN, as buscas ainda tinham sido retomadas cerca das 07:30 de hoje, mas acabariam por ser suspensas pouco depois.

“Os mergulhadores forenses ainda iniciaram as buscas, mas devido à energia da ondulação e à quantidade de areia que lhes impedia a visibilidade. Ainda chegaram a entrar na água, mas não encontraram nem o parapente, nem as vitimas. Já estavam a desmobilizar na praia o equipamento quando o mar devolveu as vítimas”, disse.

Segundo o comandante Fernando Pereira da Fonseca, os corpos foram retirados da posição em que se encontravam, aguardando-se a chegada de um médico legista.