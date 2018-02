O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) mantém a greve marcada para 22 e 23 de março, apesar do anúncio do ministro da Saúde de que vai avançar com duas das suas reivindicações, e só recuará se forem concretizadas.

“Estas declarações, ainda que possam ser muito bem intencionadas, não nos vão fazer recuar”, disse à Lusa Guadalupe Simões, dirigente do SEP. Segundo Guadalupe Simões, a desconvocação da greve só acontecerá se as medidas hoje anunciadas por Adalberto Campos Fernandes se concretizem. O ministro da Saúde afirmou hoje que vai avançar com o pagamento do suplemento de 150 euros aos enfermeiros e retomar as negociações para a revisão da carreira. O anúncio do ministro foi feito hoje aos jornalistas no final de uma sessão plenária no parlamento dedicada à Saúde. Guadalupe Simões reconhece que estes dois pontos fazem parte de um conjunto de reivindicações que estão na base da greve, marcada para 22 e 23 de março, assim como a passagem das 40 para 35 horas semanais dos enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho (CIT).