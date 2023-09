Em oito anos de atividade e 19 edições, o evento já levou cerca de onze mil visitantes a quatro cidades diferentes: Lisboa, Porto, Coimbra e Braga, onde foram realizadas 42 provas especiais.

Luís Gradíssimo, fundador e responsável pelo projecto do Enóphilo Wine Fest, diz que “estas 19 edições contaram com mais de 650 pequenos e médios produtores nacionais, que tiveram a possibilidade de mostrar os seus vinhos a um público que procura vinhos diferenciados e de qualidade, um público que gosta de vinho e que quer conhecer vinhos e produtores.”

A 18 de Novembro e pela 7ª vez na cidade do Porto, o Enóphilo Wine Fest regressa ao Hotel Crowne Plaza, no seu formato habitual, promovendo o contacto directo entre produtores e visitantes.

A partir das 15h00 e até às 20h00, será possível aos visitantes provarem mais de 350 vinhos dos produtores nacionais de todas as regiões, Madeira e Açores incluídos.

A agenda do evento conta com três provas especiais, que darão aos participantes a oportunidade de provarem e descobrirem novos e conhecidos vinhos.

Os bilhetes, que já se encontram à venda na Ticketline e locais habituais (FNAC, Worten, etc.) têm um custo de 15 € em pré-venda, até 17 de Novembro. O bilhete dá acesso ao evento e a todos os vinhos em prova, à excepção das provas especiais que terão um custo adicional de 10 €. As provas especiais terão uma lotação limitada de 20 participantes. Também será possível adquirir o bilhete geral para o evento no próprio dia, com um custo de 20 €.