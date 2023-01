De acordo com a agência europeia de controlo de fronteiras, Frontex, o maior número de entradas irregulares foi detetado na rota dos Balcãs Ocidentais: 145.600 pessoas, mais 136% do que em 2021.

Na rota do Mediterrâneo Central, a subida foi de 52%, para as 102.529 entradas e a do Mediterrâneo Oriental cresceu 108% para as 42.831 entradas irregulares.

Em todas as outras rotas — Mediterrâneo Ocidental, áfrica Ocidental e a fronteira terrestre oriental -, o número de entradas irregulares recuou em 2022.

O número de retornos de migrantes irregulares avançou, por seu lado, 36% entre 2021 e 2022, para os 24.850.