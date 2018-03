Segundo a mesma fonte, os acidentes apenas implicaram danos nos veículos.

Vários acidentes em algumas das principais entradas da cidade de Lisboa provocaram hoje condicionamentos de trânsito, num dia em que foram suprimidos vários comboios devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) por aumentos salariais.

O Itinerário Complementar (IC) 17/CRIL, a Segunda Circular e o Eixo Norte-Sul foram locais de ocorrência desses acidentes.

Segundo o Portal de Tráfego da Estradas de Portugal, havia ainda condicionamentos no IC22, no IC2 e no IP7.