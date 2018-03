“Dos 21 comboios habituais da Fertagus (Ponte 25 de Abril) entre as 00:00 e as 09:39, realizaram-se sete no sentido norte/sul e, no sentido sul/norte, nove dos 24 habituais”, adiantou a mesma fonte.

A fonte indicou que estes 16 comboios fazem parte dos serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral.

“Passada a hora de ponta, não vai haver circulação de comboios de comboios nas próximas horas. O próximo comboio vai realizar-se às 14:58 no sentido sul/norte e no sentido norte/sul às 16:03 para Roma-Areeiro”, disse.

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) fazem hoje uma greve para reclamar aumentos salariais de cerca de 4%, o que deverá causar "fortes perturbações e supressões" na circulação de comboios, estando salvaguardadas 25% das ligações em Lisboa e no Porto.