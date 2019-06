“É obviamente uma área extensa, mas nas praias que legalmente estão caracterizadas como praias de banho, o dispositivo de segurança, com a atribuição de nadadores-salvadores, é assegurado pelos concessionários de praias ou pelas câmaras municipais”, explicou.

A abertura da época balnear no concelho de Santiago do Cacém está marcada para sábado, com o município a assegurar a colocação de nadadores-salvadores nas praias do Monte Velho (Vacaria) e Fonte do Cortiço (Areias Brancas). Já na Costa de Santo André, a responsabilidade cabe ao concessionário.

Para as zonas que não são designadas como praias de banho, a Capitania do Porto de Sines disponibiliza duas viaturas todo-o-terreno, do projeto 'Seawatch', com militares da Marinha com formação de nadador-salvador, que vão reforçar a segurança e vigilância da costa durante a época balnear.

“Uma das viaturas está distribuída para norte, abrangendo os concelhos de Sines, Santiago do Cacém e Grândola, e outra mais para sul, para o concelho de Odemira”, referiu Sá Coutinho.

Este ano, foram colocados “no mínimo 48 nadadores-salvadores” nas praias com vigilância, sendo a grande maioria disponibilizados pela Resgate - associação de nadadores-salvadores do litoral alentejano e pela Seagull Rescue – associação de nadadores-salvadores de Grândola.

No ano passado, no litoral alentejano, não se registaram mortes nas praias vigiadas, durante a época balnear.