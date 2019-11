Esta missão, realizada no Instituto do Coração de Maputo, de 15 a 23 de novembro, "foi dirigida para o tratamento cirúrgico da patologia valvular cardíaca de origem reumática e foi a 20.ª missão anual consecutiva desde que o Instituto, criado sob os auspícios das Cadeias de Esperança do Reino Unido, de França e de Portugal, foi inaugurado em junho de 2001", refere um comunicado do CHUC enviado à agência Lusa.

Citado na nota, o cirurgião Manuel Antunes, chefe de missão e presidente da Cadeia Esperança Portugal, refere que foram apresentados e reavaliados clínica e imagiologicamente pela equipa médica 20 doentes, na grande maioria crianças e jovens com necessidade de intervenção.

O trabalho cirúrgico iniciou-se ainda ao fim da manhã do dia 16 e prolongou-se até dia 23, tendo, nesse período, sido realizadas 19 intervenções em 17 doentes.

"Pela primeira vez naquele Instituto foi realizada uma cirurgia coronária híbrida numa doente adulta, que é um tipo de intervenção apenas realizado em centros de excelência", realça Manuel Antunes, salientando que, nas cirurgias, participaram ativamente os elementos da equipa cirúrgica local.