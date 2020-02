“É, de facto, um fator de identidade cultural importante esta presença e esta ligação à Igreja Católica que é, como sabem, tradicional e secular aqui em Goa. É um laço muito forte”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no adro da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Pangim, onde ainda se celebra a missa em português.

Este ponto do programa era supostamente privado, mas foi tornado público e acompanhado por grande parte da sua comitiva e pela comunicação social, com repórteres de imagem a filmar o Presidente da República na primeira fila da igreja, no início da missa.

Mais tarde, durante um encontro com representantes da comunidade portuguesa, num hotel no sul de Pangim, o chefe de Estado referiu-se a este “encontro matinal com várias gerações que em português acompanharam uma celebração litúrgica”, contando ter sido “uma emoção especial”.

“Sendo verdade que o Estado português não é hoje um Estado confessional, porque é aberto a crentes e não crentes e a todas as crenças e fés, também é verdade que é importante ver como aqui em Goa se cruzou de forma especial uma determinada fé com a maneira de ser português. Foi assim. Podia não ter sido, e foi. E largamente continua a ser”, argumentou Marcelo Rebelo de Sousa.