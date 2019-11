Recuemos no tempo. Tavira, 3 de dezembro de 1989. Um temporal fez-se sentir no Algarve, com particular gravidade no concelho de Tavira. Conta a RTP que "as inundações e enxurradas foram das mais violentas de sempre na região, destruindo plantações agrícolas e estufas, matando animais e danificando habitações e acessos. Foi a primeira vez que o Governo decretou assistência financeira em situações de calamidade pública".

As estufas e plantações agrícolas destruídas, a lama nas ruas, as casas inundadas. E a ponte romana, aquela que atravessa o rio Gilão, parcialmente abatida. Depois, foi sendo reconstruída. Mas não chegava; construiu-se outra para suprir as necessidades de passagem de veículos. E o tempo seguiu o seu curso desde então e também veio a fazer os seus estragos.

O que era provisório tornou-se uma necessidade para a cidade. Um novo capítulo começou em março de 2016. Nessa altura, a Câmara de Tavira, no distrito de Faro, anunciou a adjudicação da elaboração do projeto de construção da nova ponte sobre o rio Gilão, para substituir a atual travessia provisória — a tal das cheias — até ao início de 2018.

Em declarações à agência Lusa, o então presidente da autarquia, Jorge Botelho, referiu que a nova ponte teria como objetivo permitir a reabilitação, o aumento da mobilidade e da fluência do trânsito no centro da cidade, assim como o desenvolvimento mais harmonioso da urbe dividida pelo rio.

Segundo o ex-autarca, a nova travessia teria uma ciclovia, um passeio largo, uma só via para o trânsito automóvel e um custo de quase 1,5 milhões de euros. “A nova ponte será de betão e estará enquadrada na paisagem”, frisou em 2016 Jorge Botelho.

Os primeiros prazos foram lançados. Previa-se que, dentro de três meses, estivesse concluído o projeto de execução da nova ponte, que a sua construção se iniciasse em “abril-maio" de 2017 e que a obra estivesse "terminada num prazo de nove a doze meses”. Não aconteceu.

Estamos em novembro de 2019. Agora, em comunicado, a autarquia — nas mãos de Ana Paula Martins — relembra que o projeto "foi noticiado, no site, nas redes sociais e na comunicação social, em março de 2016, assim como nas edições de janeiro de 2016 e 2017 da revista municipal".

Sobre a ponte de betão — assente em dois pilares, face à distância entre as margens —, o mesmo esclarecimento da autarquia adianta que o desenho corresponde a “uma reinterpretação contemporânea das construções formais existentes no local” e que a infraestrutura caracteriza-se pela “simplicidade, leveza e qualidade de acabamentos”.

Ou seja: a Câmara vem dizer que nada disto é novidade; a nova ponte é necessária em Tavira. "O processo de construção de uma ponte com estas características e a necessidade de circulação de automóveis ligeiros, num único sentido, foi comunicado, desde a primeira hora, podendo, não obstante, como já acontece, a circulação ser restringida por alguns períodos de tempo, atendendo à realização de iniciativas que o justifiquem", pode ler-se.