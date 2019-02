Questionada pela Lusa sobre se recebeu queixas relativas a 'fake news', fonte oficial da Procuradoria Geral da República (PGR) disse não ser possível "fornecer os dados solicitados, uma vez que os inquéritos são registados por tipo de crime e a factualidade em causa não configura nenhum tipo específico".

As ‘fake news’, comummente conhecidas por notícias falsas, desinformação ou informação propositadamente falsificada com fins políticos ou outros, ganharam importância nas presidenciais dos EUA que ditaram a eleição de Donald Trump, no referendo sobre o ‘Brexit’ no Reino Unido e, mais recentemente, nas presidenciais no Brasil, em que as sondagens deram vantagem ao candidato de direita, Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições.

Em Portugal registaram-se alguns casos de ‘fake news’, nomeadamente um que envolveu a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, por alegadamente usar um relógio avaliado em 20 milhões de euros.

O DN, que abordou o assunto, noticiou a existência de ‘sites’ sediados no Canadá que alojam notícias falsas sobre a política portuguesa, ligados a uma empresa de Santo Tirso.