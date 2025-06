“A fase de erupção de segunda-feira pode ser considerada encerrada, mas os parâmetros do Etna estão em alta e continuamos a monitorizar o vulcão 24 horas por dia”, disse Stefano Branca, diretor do observatório do Etna no INGV.

Estes parâmetros referem-se à energia do magma que sobe pelas condutas internas, que se encontravam em níveis muito elevados durante a erupção e, após uma queda repentina para normal, voltaram a subir, estabilizando em níveis médio-altos.

“Depois de um ‘software’ nos ter informado que os limites de alerta começavam a ser ultrapassados, de acordo com alguns parâmetros, foi enviada automaticamente uma mensagem às 03:30 de segunda-feira para o departamento regional da Proteção Civil, que, através do sistema Etnas, alertou as autoridades locais para que encerrassem o acesso turístico às zonas do vulcão acima dos 2.500 metros acima do nível do mar”, disse Branca.

“Do nosso ponto de vista, tudo funcionou na perfeição: tanto a monitorização como o sistema de alerta”, avaliou o responsável.

A erupção surpreendeu os habitantes e turistas da região e deixou uma coluna de cinzas que chegou aos 5.000 metros de altura. As redes sociais mostraram turistas a observar o fenómeno bem de perto.

Esta erupção do Etna, localizado na ilha italiana da Sicília, não causou impacto nas cidades próximas nem no tráfego aéreo. O aeroporto de Catânia continuou a operar normalmente na segunda-feira.