“Felizmente aqui a gasolina acabou e ainda tenho possibilidade de conseguir abastecer a viatura com gasóleo”, disse à Lusa Amaral Paulo, que, depois de três horas na fila e após ter passado em quatro postos de abastecimento, sem sucesso.

Amaral Paulo lamentou os constrangimentos vividos durante o dia, sobretudo para cumprir a jornada laboral, agradecendo a compreensão do patrão, que “está também a par da carência de combustível” que se regista um pouco por todo o país.

Foi igualmente na Avenida Comandante Gika onde Atílio Xavier, carregando dois bidões vazios, percorria a extensão daquela rua à procura de combustível para abastecer a viatura depois de desistir da enorme fila.

“Na verdade, o combustível está mesmo difícil. Estou à procura do combustível desde as primeiras horas de hoje. Já passei pela Ilha de Luanda, pela Nova Marginal, nas bombas do Zamba 2. Não consegui e tive de estacionar o carro e circular com bidões à procura”, contou.

O técnico de frio disse que “não existe nenhuma informação precisa” por parte da Sonangol, distribuidora de combustível, referindo que a petrolífera estatal estará com “problemas de divisas” para importar os derivados do petróleo.

“E não conseguimos entender nada”, atirou.

Por seu lado, Ana Carina Cunha teve de recorrer ao mercado paralelo para adquirir 20 litros de gasolina para abastecer a viatura, afirmando que está na “luta pelo combustível” desde sexta-feira passada. Escusando-se a indicar quanto pagou por litro, admitiu, porém, que foi “muito” além dos 160 kwanzas (0,44 euros) oficiais.

“Infelizmente sim, porque é toda a cidade que está sem combustível, não sei o que se passa. Não previram isso e temos de andar de bomba em bomba e a cidade está um caos. A alternativa, infelizmente, foi procurar por esses jovens na rua e consegui alguns litros, apenas para desenrascar”, lamentou.

A funcionária do setor comercial disse que até teve “a sorte” de encontrar um posto de abastecimento com combustível, mas, quatro horas depois de espera, perdeu a oportunidade: “Quando chegou a minha vez o combustível acabou”, descreveu.

“O que se ouve nos noticiários é que amanhã [terça-feira] a situação estará toda resolvida, agora se vai estar mesmo isso não sei. A situação é muito complicada e, infelizmente, foi um transtorno muito grande para ir trabalhar, pois os patrões não querem saber”, realçou.

Fernando Leitão, o gestor da bomba de combustível da Sonangalp do Alvalade, em Luanda, disse à Lusa que desconhecia a verdadeira razão da escassez do combustível no país, afirmando que está difícil gerir a pressão dos clientes naquele posto.

“Não há gasolina. Apenas temos gasóleo. A gasolina recebi ontem [domingo] por volta das 19:00. Eram 7.500 litros e já acabou. Às 02:00 da manhã, recebi gasóleo e estamos aqui a abastecer”, explicou.

O gestor disse ainda que a pressão não é apenas de automobilistas e motociclistas, mas também de outros cidadãos com bidões em busca de uma oportunidade para poderem adquirir alguns litros.

“Não é fácil, começando pelos bidões, que é uma coisa que a gente não sabe como lidar, porque esse abastecimento origina guerras aqui na bomba e é muito complicado. Vamos tentando gerir isso”, salientou.

Fernando Leitão falou ainda em “falta de informação precisa” por parte da Sonangol: “Nem a própria distribuidora sabe quando é que há combustível, há situações que os camiões ficam lá parados dois dias sem abastecer”.

“É uma situação complicada e que nós temos de a saber gerir”, lamentou.

Dificuldades também vivem os automobilistas que, nos postos de combustível da Avenida Deolinda Rodrigues, procuraram abastecer as viaturas, mas suportando enormes filas, quando no lado oposto, a bomba do Atlético está encerrada por falta de combustível.

O cenário de falta de combustível também foi constatado nos postos de abastecimento da Sonangol no bairro Popular, na rua Machado Saldanha e no município do Kilamba Kiaxi, um dos nove da capital angolana.