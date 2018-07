As ementas semanais anunciam sopas com um ingrediente principal "e a escola não recebe esse produto, a sobremesa tem que ser fruta, mas não há e serve-se gelatina, leite-creme ou bolos".

"Somos cerca de 30 funcionárias e a maior parte está subcontratada para a empresa Know Food, que há dois anos ganhou o concurso para abastecer as cantinas das escolas de São João da Madeira, mas não está a cumprir com uma série de coisas", contou à Lusa uma das cozinheiras afetadas pela situação.

Quanto ao pão, é distribuído pela empresa Trigo Loiro, que, contactada pela Lusa, indicou que o produto poderá já não ser servido esta quinta-feira.

"Somos pessoas sérias e não tomamos uma atitude destas de ânimo leve, mas, se não nos pagarem o que está em falta hoje até ao fim do dia, amanhã [quinta-feira] não há entrega de pão", declarou Miguel Calisto, proprietário da firma.

Contactada pela Lusa, a Know Food - fundada pelo presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Fonseca, e atualmente detida pelo seu irmão, Sérgio Fonseca - informou que os salários em atraso são apenas os relativos a "pessoal que acabou o contrato", já que "estão a ser calculadas as caducidades e depois os valores serão liquidados".

Sérgio Fonseca esclareceu que os novos contratos laborais estão a ser assinados "com uma empresa do grupo" e, no que se refere a dívidas, referiu que os atrasos nos pagamentos devidos à Know Food, por clientes que representam o Estado, fazem com que “muitas vezes” não seja possível cumprir os prazos acordados com os fornecedores.

“Mas a nossa relação comercial com os fornecedores de São João da Madeira é de anos e sempre se cumpriu com as responsabilidades, apesar dos contratempos a que somos alheios", assinalou.

Quanto a falhas de bens alimentícios, o administrador da empresa garantiu não ter “qualquer referência” a essa situação e assegurou que “nunca ficou por servir nenhuma refeição”.

“Pelo contrário, existem registos diários da quantidade de alimentos confecionados e não consumidos, sendo o desperdício considerável", acrescentou.

Questionada pela Lusa, a Câmara de São João da Madeira informou que vem acompanhando a situação das funcionárias com remunerações em atraso e tem "exigido o respeito pelas regras laborais e pelo direito ao salário".

Já no que se refere à alimentação, disse que a nutricionista que fiscaliza o serviço não registou "falta de qualidade nem de quantidade nas refeições servidas nas cantinas", mas adiantou que "a câmara confrontou a Know Food com aspetos que têm que ser corrigidos e que podem levar à instauração de penalidades, como é o caso de alterações pontuais nas ementas previamente definidas".