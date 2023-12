De acordo com o canal britânico Sky News, está neste momento a acontecer uma busca, depois de uma mulher de 29 anos ter sido esfaqueada, em Aberfan, no sul do país.

"O suspeito deixou o local imediatamente após o incidente e as investigações estão em andamento para encontrar. Uma busca nas imediações está a ser realizada por polícias armados", disse a autoridade ao canal.

O incidente terá acontecido por volta das 9h10 e mulher foi levada para o hospital e não se acredita que os seus ferimentos sejam fatais, segundo a Sky News.

Escolas locais e creches foram fechadas enquanto a busca continua.