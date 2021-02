Perante uma nova variante do vírus que se diz ser mais contagiosa e mortal, os britânicos passaram parte do inverno sob fortes regras de confinamento, que obrigaram ao encerramento de restaurantes, bares, ginásios, cabeleireiros e todas as lojas de comércio não essencial.

A melhoria do controlo da pandemia e a rapidez do processo de vacinação, todavia, levaram o Governo britânico a considerar uma reabertura para os próximos meses, que estará neste momento a ser discutida numa reunião ministerial virtual.

Boris Johnson deverá ainda hoje revelar ao país qual o plano de desconfinamento, mas a imprensa britânica já teve acesso a alguns dos passos que serão tomados, sendo um plano composto por quatro fases.

De acordo com o The Guardian, as escolas vão reabrir no Reino Unido a 8 de março, vão ser permitidas visitas controladas a lares de idosos e será possível duas pessoas de bolhas sociais distintas reunirem-se ao ar livre para tomar café ou fazer um piquenique.

Esta abertura das regras sanitárias no espaço público será alargada depois a 29 de março, a tempo da Páscoa, sendo que aí já será possível duas famílias um ou grupo de até seis amigos juntar-se em atividades ao ar livre. Para além disso, instalações de desporto ao ar livre — como ténis, futebol e basquetebol — vão reabrir na mesma data.

Esta decisão do Governo britânico dará assim primazia ao contacto social entre famílias e amigos e não à reabertura do comércio e da restauração. Esta só deverá acontecer na segunda fase, no final de abril, quando bares e restaurantes poderão reabrir para servir — mas apenas ao ar livre — e vários espaços de comércio não-essencial poderão voltar a ter portas abertas. Os campus universitários vão também retomar atividade presencial.

A terceira fase, em meados de maio, vai permitir finalmente a abertura de pubs e restaurantes em espaços interiores, ainda que com limitações de grupos e distanciamento social imposto. É possível que cabeleireiros e salões de beleza reabram nesta altura, sendo também adiantado que será permitido ás famílias fazer viagens pelo Reino Unido, ainda que com restrições.

Por fim, a última fase deverá acontecer em junho, com o levantamento das restrições ao setor do turismo e maior permissão de atividades sociais.