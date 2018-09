Num texto publicado no diário britânico The Guardian, na sequência do incêndio que destruiu parte do Museu Nacional e do seu acervo, no Rio de Janeiro, Paulo Coelho escreveu que os brasileiros culpam o governo por negligenciar a história, mas “o povo brasileiro também a negligencia”.

“O Brasil é um país fantástico, um país lindo, mas afligido pela falta de instrução. As pessoas pobres no Brasil não vão à escola, quanto mais aos museus. As pessoas ricas vão a museus, mas em Londres, Nova Iorque ou Paris, e não no Rio ou em São Paulo”, pode ler-se no texto intitulado “O país está em lágrimas”.

Para o escritor nascido no Rio de Janeiro há 71 anos e que é o mais vendido da língua portuguesa, em vez de se estar agora a celebrar os 200 anos do Museu Nacional, o Brasil “está em lágrimas porque ardeu”.

“Se este marco histórico simbolizava o começo da nação, o fogo simboliza um país onde a falta de cultura e educação é o maior problema”, realça o autor de “O Alquimista”.