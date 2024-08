O mesmo jornal avança ainda que o suspeito ainda se encontra em fuga. No local, as testemunhas relataram a este meio de comunicação que o homem foi ao encontro de transeuntes que se encontravam no evento, o "Festival da Diversidade".

O alerta foi dado pelas 21:45 tendo a organização do festival, encerrado o evento e aconselhado as pessoas a saírem da praça principal.

O "Festival da Diversidade" celebra o 650.º aniversário da cidade de Solingen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália. Para este festival são esperados mais de 80 mil visitantes.

Dezenas de operacionais estão neste momento no local e a polícia diz que ainda não pode divulgar informações sobre o incidente.