Em conferência de imprensa conjunta em Madrid com o ministro da Ciência Pedro Duque, e ao ser questionado sobre a possibilidade de ser decretado um “confinamento total” da população nas regiões mais afetadas pela pandemia da covid-19, casos de Madrid e a Catalunha, ministro da Saúde de Espanha, Salvador Illa, rejeitou de momento essa hipótese.

“Cumprindo estas medidas pensamos que estamos em condições de vencer o vírus”, insistiu, apesar de assinalar que “naturalmente estudaremos todas as medidas e sugestões que nos cheguem e, se em algum momento pensarmos serem necessárias, iremos adotá-las”.

Illa recordou que as medidas do estado de emergência estão em vigor durante 14 dias, sublinhou que no sábado cumprem parte do período, mas advertiu que “a segunda parte é difícil e é dura”.

“Vão ser dias complicados”, enfatizou, “porque veremos um aumento de casos” até que seja alcançado o pico da pandemia e “consigamos dobrar a curva”.