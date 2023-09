A notícia está a ser avançada pelo El Mundo. Segundo a publicação, o ataque aconteceu no Instituto Elena García Armada pelas 8h20.

Este aluno feriu pelo menos três professores e dois alunos, sendo o caso mais grave o de uma professora que foi atingida no olho. Já um dos alunos que ficou levemente ferido teve alta hospitalar.

Segundo as autoridades policiais, o aluno foi armado para a escola, tendo começado a agredir professores e colegas quando estava dentro da sala de aula.

Segundo fontes citadas pelo El Mundo, o aluno "não é uma criança problemática, mas está sempre sozinho" e suspeita-se que tenha um transtorno mental.

Quando começou o ataque, a escola iniciou um procedimento de evacuação, tendo os alunos sido encaminhados para o pátio da escola. Vários encarregados de educação se dirigiram de imediato à escola para ir buscar os seus filhos, mas o protocolo de segurança não permite uma saída imediata do estabelecimento escolar.

No momento, a polícia está a verificar todas as salas de aula do instituto escolar.

*Notícia corrigida às 10h09