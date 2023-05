Tal como em Portugal, a crise de habitação em Espanha afeta maioritariamente os mais jovens. Agora o Governo espanhol, anunciou que vai facilitar o acesso a crédito bancário para comprar casa. Jovens com idades até 35 anos, que comprem a primeira casa que tenham um rendimento anual inferior a €37.800, podem aceder a avales que podem ir até 20% do valor do empréstimo.

O SAPO24 entrou em contacto com o Ministério da Habitação, para perceber se os jovens portugueses podem contar com alguma medida do género. Até à data de publicação deste artigo não obteve resposta.

De recordar que o Programa Mais Habitação, apresentado no início do ano, em Portugal, foi muito criticado pela ausência de medidas exclusivas para jovens. Apenas no arrendamento forçado de casas devolutas, os jovens estão à cabeça da lista de candidatos prioritários.

Em Espanha, Pedro Sanchez falou em acesso a habitação "digna", por parte daqueles que não têm a maquia suficiente para dar entrada por uma casa. Também em Portugal esta é uma questão cada vez mais premente, principalmente de depois de ser obrigatório, na compra da casa, entregar um mínimo de 10% do valor da casa para ter acesso a um empréstimo bancário.

Quanto aos critérios para aceder a este apoio do Governo espanhol, o El País assegura que em Espanha há 16,6 milhões pessoas que recebem menos que 36.500 euros por ano. Quando anunciou a medida Pedro Sanchez, comparou a emergência habitacional que se vive no país, à urgência da emergência sanitária da Covid-19.