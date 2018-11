A sessão do Congresso espanhol desta quarta-feira, 21 de novembro, ficou marcada por uma acesa discussão entre Gabriel Rufián e o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol. O Independentista não moderou discurso e acabou expulso do hemiciclo, tendo os restantes deputados do partido saído com Rufián em sinal de solidariedade e protesto. Nesse momento, alguém terá cuspido no ministro, diz o próprio.

JAVIER LIZON/EPA