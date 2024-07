De acordo com a agência de notícias espanhola EFE foram detidas um total de 50 pessoas, numa operação da Polícia Nacional de Espanha em coordenação com as autoridades da Noruega, Estados Unidos e Reino Unido.

Segundo as informações citadas pela EFE foram efetuadas investigações e buscas em Espanha e Portugal assim como na Bulgária, Reino Unido, Panamá, Trinidad e Tobago e Colômbia.

Em Espanha foram feitas 13 operações de busca em Málaga, seis em Valência, cinco em Almeria, duas em Alicante, uma em Girona e outra em Múrcia.

Até ao momento não foram fornecidos detalhes sobre o desenrolar da operação em Portugal.

Durante a operação internacional, coordenada por Espanha, foram apreendidos 1.500 quilogramas de cocaína, oito embarcações, 36 veículos e 85 telefones usados para as comunicações de tráfico de estupefacientes.