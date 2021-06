Os serviços sanitários espanhóis também notificaram mais 30 mortes atribuídas à pandemia desde segunda-feira, um número que continua a descer de forma significativa depois dos 48 registadas durante o fim de semana, passando o total de óbitos para 79.983.

A incidência acumulada (contágios) também continua a baixar, passando de 122 (segunda-feira) para 120 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (200), La Rioja (181), Andaluzia (176), Madrid (173), Aragão (165) e Navarra (134).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 496 pessoas com a doença (387 na segunda-feira), das quais 113 na Andaluzia, 110 em Madrid e 75 na Catalunha.

Por outro lado, desceu para 4.655 o número de hospitalizados com covid-19 (4.858), o que corresponde a 3,7% das camas, dos quais 1,285 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (1.347), 13,3% das camas desses serviços.

Em Itália, registaram-se 2.483 novas infeções de covid-19 e 93 mortes nas últimas 24 horas, divulgou hoje o Ministério da Saúde italiano, acrescentando que a campanha de vacinação já imunizou totalmente 12,1 milhões de pessoas.

Desde que a pandemia começou no país, em fevereiro de 2020, um total de 126.221 pessoas morreram e 4.220.304 foram contagiadas no país.

A pressão nos hospitais continua a diminuir e dos 225.751 doentes atuais, 7.181 estão hospitalizados, menos 334 do que na segunda-feira.

Desses, 989 pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, menos 44 do que na véspera.

Enquanto isso, a campanha de vacinação avança e já foram injetadas 35.131.484 doses para imunizar 12.169.081 pessoas, ou seja, 20,54% da população do país.

A Itália dá hoje mais um passo na reabertura gradual, que começou no dia 26 de abril, e, hoje, bares e restaurantes também podem reabrir o interior dos estabelecimentos até ao jantar, enquanto o público regressa aos estádios e pavilhões com capacidade limitada.

Atualmente, a maioria das regiões italianas está classificada como “zona amarela”, de baixo risco, e o recolher obrigatório está em vigor entre as 23:00 e as 05:00.

A ilha da Sardenha, Molise e Friul-Veneza Júlia são as únicas com cor diferente, visto que, a partir desta semana, passam para “zona branca” que, entre outras coisas, levanta a obrigação de recolhimento obrigatório e permite a reabertura de atividades como piscinas cobertas ou salas de jogo.