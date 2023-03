Na petição publicada no site futureoflife.org, os especialistas pedem uma pausa até que sejam estabelecidos sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras, vigilância de sistemas e técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial, com instituições capazes de fazer frente à "perturbação económica e política que a IA pode causar".

O texto é assinado por personalidades que expressaram as suas dúvidas sobre IA incontrolável. Entre eles estão Elon Musk, dono do Twitter e fundador da SpaceX e da Tesla, e o historiador Yuval Noah Hariri.

O diretor da Open AI, que criou o ChatGPT, Sam Altman, reconheceu ter "um pouco de medo" de que sua criação seja usada para "desinformação em larga escala, ou até para ciberataques. A empresa precisa de tempo de adaptação", afirmou recentemente à ABCNews.

Na lista de signatários ainda podemos ver o cofundador da Apple, Steve Wozniak, membros do laboratório de IA da GOOGLE, o DeepMind; o diretor da Stability AI, Emad Mostaque, além de especialistas dos Estados Unidos da América em IA, académicos e engenheiros-executivos da Microsoft.