Desde sua fundação, o IPCC já produziu cinco grandes relatórios e "outros documentos relevantes para a sociedade e para os decisores políticos de todo o mundo", refere um comunicado da Universidade do Algarve.

O quinto relatório de avaliação, divulgado em 2014, enumerou provas das variações climáticas, com base na análise de milhares de pesquisas científicas, concluindo que as mudanças climáticas são reais e que as atividades humanas são a sua principal causa.

O trabalho do IPCC, que reúne centenas de cientistas de todo o mundo, foi reconhecido em 2007 com a atribuição do Prémio Nobel da Paz.

A reunião agendada para o Algarve é organizada pela Universidade do Algarve e pelo seu Centro de Ciências do Mar (CCMAR), a convite do Ministério do Mar.