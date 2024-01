Os dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado é o das pessoas que se encontram atualmente a aguardar atendimento, após triagem.

De acordo com os dados do portal do SNS, consultados pela agência Lusa, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o tempo de espera para doentes triados como urgentes (pulseira amarela) era de oito horas e 30 minutos, estando àquela hora 21 doentes em espera.

Existiam ainda 28 doentes menos urgentes (pulseira verde), com um tempo de espera médio de 13 horas e 22 minutos.

Ainda na região de Lisboa, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo de espera era de 12 horas e cinco minutos, estando 48 pessoas triadas como urgentes.

Em Setúbal, os 13 doentes considerados urgentes àquela hora tinham de aguardar em média 11 horas e 59 minutos.

O tempo de espera no Hospital de São João, no Porto, era de duas horas e 33 minutos, com 14 pessoas triadas com pulseira amarela.

No Hospital da Universidade de Coimbra, o tempo de espera para doentes urgentes era de uma hora e quatro minutos e esperavam atendimento nove pessoas, enquanto no Hospital de Leiria os dados apontavam para estes doentes uma espera de seis horas e 38 minutos (quatro doentes).

No Hospital Sousa Martins, na Guarda, o tempo de espera atingiu as quatro horas e 40 minutos, aguardando atendimento quatro pessoas.