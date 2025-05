De acordo com o Expresso, o casal — Vladimir Aleksandrovich Danilov e Yekaterina Leonidovna Danilova — espiava para Moscovo e foi descoberto pelos serviços de informações portugueses.

Em Portugal, usavam os nomes Manuel Francisco Steinbruck Pereira e Adriana Carolina Costa Silva Pereira. O homem falava fluentemente português.

Em 2018, mudaram-se do Rio de Janeiro para Portugal, tendo arrendado uma casa na zona do Bonfim, no Porto. Foram detetados pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) entre 2021 e 2022, quando "ainda não tinham montado qualquer atividade" no país. No Brasil, geriam um negócio de antiguidades.

A unidade de contraespionagem da Polícia Federal brasileira desmascarou pelo menos nove agentes russos que atuavam sob identidades falsas no país. Pelo menos dois foram presos no Brasil e outros conseguiram fugir a tempo para a Rússia.

Segundo uma investigação do The New York Times, a Rússia usou o Brasil como plataforma de lançamento para os seus oficiais de inteligência de elite, conhecidos como "ilegais". Este casal faria parte do grupo.