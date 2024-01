A Proteção Civil lançou um aviso à população com as medidas de prevenção e de autoproteção para fazer face às previsões do IPMA de precipitação, "por vezes forte e persistente", nas regiões do Norte e Centro.

Um estafeta de take-away passa por uma área inundada na zona de Benfica em Lisboa, 30 de novembro de 2023. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente. TIAGO PETINGA/LUSA © 2023 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.