Ação de fiscalização e sensibilização rodoviária da Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito da operação “Natal e Ano Novo 2021” que se realiza até dia 2 de janeiro de 2022, com o objetivo de combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, através do esforço de patrulhamento, para garantir as festividades e as deslocações em segurança, portagens de Alverca, Vila Franca de Xira, 30 de dezembro de 2021. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Lusa