“Nós já temos aquilo que se chama capacidade operacional inicial e vamos ter a capacidade operacional final no segundo semestre, talvez por volta de setembro”, data que será publicamente assinalada, adiantou hoje o ministro da Defesa, no final de uma visita às instalações da Academia de Comunicações e Informação da NATO (NCI Academy, na sigla em inglês), no Reduto Gomes Freire, concelho de Oeiras.

“Temos a perspetiva de, quando isto estiver na ‘velocidade de cruzeiro’, ter cerca de oito mil pessoas anualmente a passar por aqui de todos os países da NATO e de alguns países parceiros da NATO“, acrescentou o ministro da Defesa, que realçou o “significado imediato” que as instalações têm para a economia local.

João Gomes Cravinho considerou que a constituição deste ‘hub’ económico, onde convergem grandes empresas tecnológicas, universidades e a academia da NATO, cria um “nicho de excelência” para Portugal.

O objetivo, disse, é "alavancar" a academia do ponto de vista operacional mas também político, considerando que “a área da ‘ciberdefesa’ - uma das áreas de formação da NCI - é uma das melhores "para a cooperação entre a União Europeia e a NATO”.

A transferência para Oeiras da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO, anteriormente sediada em Latina, na Itália, resultou de um compromisso assumido em 2010 na sequência da reorganização dos comandos da Aliança Atlântica.

Na altura, a NATO decidiu desativar o 'Allied Joint Force Command Lisbon, instalado em Oeiras', e transferir a Escola NATO de Comunicações e Sistemas de Informação para Portugal.